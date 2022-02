Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5, Oftersheim: Ohne Führerschein mit gestohlenem PKW unterwegs

BAB 5, Oftersheim (ots)

Am Donnerstagmorgen betankte ein zunächst unbekannter Mann an einer Raststätte in Alsbach an der A5 seinen PKW und setzte seine Fahrt fort, ohne die Rechnung zu begleichen. Im Rahmen der Fahndung konnte der gesuchte BMW an der Tank- und Rastanlage Hardtwald-West durch Beamte der Autobahnpolizei Mannheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der weiteren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann über keinen Führerschein verfügt und das Fahrzeug Anfang Februar in Nordrhein-Westfalen gestohlen worden war. Die Fahrt für den 51-jährigen Beschuldigten war schließlich beendet. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Betrug, Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell