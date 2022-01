Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Samstag gegen 0 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in die Büroräume einer Bäckerei in der Altrottstraße ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlugen die Täter eine Scheibe im Obergeschoss des Gebäudes ein und gelangten über Leitern in das Objekt. Aufgrund der ausgelösten Alarmanlage traten die Täter schließlich ohne Beute die Flucht an. Nach der Tatausführung ließen die Täter zwei Aluminiumleitern am Tatort zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die abgebildeten Leitern in der Vergangenheit möglicherweise gesehen haben und zuordnen können. Auf einer Doppelleiter befinden sich markante orangefarbene Anhaftungen. Hinweise werden unter Tel.: 06227/841999-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell