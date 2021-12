Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend gegen 21 Uhr bog ein 31-jähriger Mann mit seinem Audi von der Karlsruher Straße nach links in die Schwetzinger Straße ab. Dabei übersah der Mann einen auf der Schwetzinger Straße, in Richtung Autobahn fahrenden, 20-jährigen Seat-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der 31-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Eine 21-jährige Beifahrerin des Seats wurde leicht verletzt. Beide Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 zu kontaktieren.

