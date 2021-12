Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Montag auf Dienstag, 23:30 bis gegen 17 Uhr, hebelten in der Ludwigstraße unbekannte Täter die Wohnungstür eines Anwesens auf. Als der Bewohner nach Hause kam, stellte er Beschädigungen am Türrahmen fest. Deutliche Hebelspuren waren dort erkennbar und die Tür ließ sich nicht mehr ordnungsgemäß verschließen. Ob die Täter in der Wohnung waren, lässt sich derzeit nicht sagen. Auffälligkeiten im Wohnungsinneren waren nicht feststellbar. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen nichts. Zeugen werden gebeten, sich dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202. 288-0, in Verbindung zu setzen.

