Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch in Einfamilienhaus im Stadtteil Waid-Ofling

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Mittwoch dem 24.11.21 und Samstag dem 04.12.21 brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Weinheimer Stadtteil Waid-Ofling ein. Auf der Rückseite des Gebäudes teilte er den Rolladen der Terrassentür in 2 Hälften und schlug ein Loch in deren Verglasung. Hierdurch gelang es ihm die Schiebetür zu entriegeln. Als der Wohnungseigentümer nach Hause zurückkehrte musste er feststellen, dass sämtliche Räume, Schränke und Schubladen durchwühlt worden waren. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der Umfang des Stehlgutes, sowie die Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten sich mit dem zuständigen Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell