Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 9:30 Uhr kam es in der Zeppelinstraße zu einem Unfall, bei dem mehrere PKW beschädigt wurden. Eine 25-jährige Frau wich mit ihrem schwarzen VW einem ihr entgegenkommenden 62-jährigen Mann in einem silbernen VW aus. Dabei stieß die Frau gegen zwei geparkte Fahrzeuge am Straßenrand. Die Schilderungen der Unfallbeteiligten gehen derzeit auseinander, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter 06205/2860-0 telefonisch zu melden. Der Sachschaden ist aktuell noch nicht bekannt und wird ebenfalls im Rahmen der Unfallermittlungen beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell