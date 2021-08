Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots)

Zwischen Donnerstag, 11 Uhr und Montag, 13 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Silvanerweg ein.

Der oder die Täter durchsuchten Keller- und Erdgeschoss nach Beute. Ob etwas entwendet wurde sowie die Sachschadenshöhe stehen noch nicht fest.

Da das Anwesen in unmittelbarer Ortsrandlage liegt und an einen Feld- und Fußweg angrenzt, der über die Straße "Im Grassenberg" erreichbar ist, ist es wahrscheinlich, dass sich der oder die Täter mit einem Fahrzeug so an das Objekt annäherten. Diese Ortsrandlage ist bei Spaziergängern und Joggern sehr beliebt. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass das vermeintliche Tatfahrzeug dort abgestellt war und Passanten auffiel.

Zeugen, die verdächtige/merkwürdige Personen und/oder Fahrzeuge insbesondere auch tagsüber beobachteten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 in verbindung zu setzen.

