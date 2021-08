Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrradfahrer

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagnachmittag auf der L723 zwischen Walldorf und Reilingen wurde ein 76-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt. Der Radler war kurz vor 15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der B 3 von Reilingen in Richtung Walldorf unterwegs. In Höhe der Kreuzung mit dem Wirtschaftsweg "Reilinger Eck" wollte der 76-Jährige nach links abbiegen und hierzu die Fahrbahn queren. Dabei übersah er eine 72-jährige Fiat-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Der Radler stürzte und zog sich leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen zu. Er begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Das Fahrrad des 76-Jährigen war nicht mehr fahrfähig und wurde verschlossen am Unfallort abgestellt. Der Fiat der 72-jährigen Frau hatte lediglich einige Kratzer davongetragen.

