Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Wechselrichtern - 35.000 EUR Schaden

WolgastWolgast (ots)

Am gestrigen Abend (15.11.20) meldete ein Hinweisgeber der Polizei Wolgast, dass in den Solarpark in 17506 Gribow eingebrochen wurde.

Der deutsche Hinweisgeber selbst hält auf dem Solarpark lediglich Schafe, sodass der Tatzeitraum zunächst nicht konkret eingegrenzt werden konnte.

Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass bisher unbekannte Täter gewaltsam auf das Gelände drangen. Hier bauten sie insgesamt 35 Wechselrichter ab und entwendeten diese. Die Täter müssen die Wechselrichter mit einem Fahrzeug vom Tatort verbracht haben. Es entstand ein Schaden von 35.000 EUR.

Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Anklam befand sich zur Spurensicherung im Einsatz.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

