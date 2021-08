Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Neckarstadt: Fahrenden Transporter mit Rohrzange beworfen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim - Neckarstadt: (ots)

Ein 61-jähriger Mann steht im Verdacht, am Montagmorgen gegen 02:45 Uhr in der Untermühlaustraße in Höhe des Anwesens mit der Hausnummer 73 einen vorbeifahrenden weißen Transporter der Marke IVECO mit einer ca. 30 cm langen Rohrzange aus Stahl beworfen zu haben. Hierbei wurde die Windschutzscheibe auf der Fahrerseite stark beschädigt. Der Fahrer des Transporters blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen diesbezüglich gemacht haben bzw. den Tathergang beobachten konnten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621 33010, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell