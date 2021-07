Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Tatverdächtiger nach Inbrandsetzen eines Autos ermittelt; Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Ein zunächst unbekannter Täter hatte am Montag, den 12. Juli, gegen 17 Uhr, versucht, einen Opel Corsa anzuzünden, der in der Lilienthalstraße geparkt war. Dabei hatte der Täter einen mit einer Bierflasche gebastelten Molotowcocktail auf das Autodach geworfen. Dadurch war ein Schaden von rund 1.000.- entstanden. (siehe PM vom 13.07.2021, 12.41 Uhr).

Am späten Dienstagabend ereignete sich ein Vorfall, ebenfalls an gleicher Stelle in der Lilienthalstraße, bei dem ein zunächst Unbekannter Flaschen und Geschirr auf einen geparkten Ford Kuga warf. Der Schaden betrug hierdurch mehrere hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim führten auf die Spur eines 48-Jährigen, der im Laufe des Freitags festgenommen wurde und aufgrund einer Erkrankung mit Verdacht auf Fremdgefährdung in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell