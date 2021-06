Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau

Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Garagentor und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Schönau / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Ermittlung eines flüchtig gegangenen Unfallverursachers. Der unbekannte Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 10.00 Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren das Garagentor eines Anwesens im Torweg und entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seinen Meldepflichten nach zu kommen. Das Garagentor wurde verkratzt und stark deformiert.Über die Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang und insbesondere zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, 06223/92540, in Verbindung zu setzen.

