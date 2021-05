Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach - Kradfahrer kam nach Ausweichmanöver zu Fall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Heiligkreuzsteinach (ots)

Am 30.05.2021, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger in einem Traktor mit Mähwerk die K4122 von Heiligkreuzsteinach in Richtung Lampenhain. Auf Höhe "Gewann Ringes" wollte er nach links in einen Acker abbiegen. Ein nachfolgender Motorradfahrer erkannte dies zu spät, wollte nach links ausweichen und kam hierbei zu Sturz. Der 32-Jährige erlitt Verletzungen in noch unbekanntem Ausmaß und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Heidelberger Klinik verbracht. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Die K4122 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt, größere Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich nicht. Die Unfallsachbearbeitung erfolgt durch das Polizeirevier Neckargemünd.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell