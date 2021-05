Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Rennrad entwendet - Zeugen gesucht

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Montag zwischen 17:00 Uhr und 20:45 Uhr ein in der Bergstraße, zwischen Philosophenweg und Brückenkopfstraße abgestelltes Rennrad und flüchteten anschließend in nicht bekannte Richtung. Bei dem Rennrad, welches mit einem Kabelschloss gesichert war, handelt es sich um ein Rad der Marke Hercules in der Farbe Schwarz/Rot. Der Neupreis liegt bei rund 1.200 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

