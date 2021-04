Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Unfall nach körperlichem Unwohlsein

Sandhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in der Konrad-Adenauer-Straße wurde die 65-jährige Fahrerin eine Ford in eine Klinik eingeliefert. Der Frau war es kurz nach 16 Uhr schlecht geworden, worauf sie die Kontrolle ihres Fahrzeuges verlor und gegen einen Blumenkübel stieß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Beifahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell