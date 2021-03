Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Sachbeschädigung an Schule - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Vergangenen Samstag, den 06.03.2021, kam es an der Brüder-Grimm-Schule im Stadtteil Feudenheim zu einer Sachbeschädigung. Durch einen Zeugen wurde gegen 21:15 Uhr mitgeteilt, dass sich drei Jugendliche zunächst auf dem Schulhof aufhielten. Einer der Jugendlichen schlug dann mit einem Ast gegen eine Scheibe des Gebäudes, bis diese zu Bruch ging. Hiernach flüchteten die Jugendlichen in Richtung der Haltestelle "Feudenheim Kirche" und stiegen laut weiteren Zeugen vermutlich in eine Straßenbahn der Linie 2. An der Scheibe entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die drei Jugendlichen waren männlich und mit dunklen Kapuzenpullis bekleidet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter tel.: 0621 799840 beim Polizeiposten Feudenheim, oder unter Tel.: 0621 718490 beim Polizeirevier MA-Käfertal zu melden.

