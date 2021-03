Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen - 26-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 26-jähriger Fahrer eines BMW bei einem Unfall am Montag kurz vor 20 Uhr Kreisstraße zwischen Schönbrunn und Neunkirchen. Aus bislang ungeklärten Gründen war der Fahrer bei der Fahrt in Richtung Neunkirchen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baumstumpf geprallt. Anschließend überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Durch den heftigen Aufprall lösten sämtliche Airbags aus. Der 26-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Mosbach eingeliefert. Das Auto musste von einer Abschleppfirma geborgen werden. Zur Absicherung, Bergung und Ausleuchtung der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr aus Schönbrunn mit 16 Wehrleuten im Einsatz.

