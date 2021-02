Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim

Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken Auto gefahren? Zeugen gesucht!

Schriesheim (ots)

Am Samstag gegen 19:30 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Weinheim in die Kobellstraße zu einem Familienstreit gerufen. Ein 33-jähriger Mann soll betrunken und ohne Führerschein mit dem Ford seines Bruders gefahren sein, was ursächlich für den Streit war. Ein bislang unbekannter Zeuge hat den 33-Jährigen aufgegriffen, ihm den Schlüssel abgenommen und zu dessen Angehörigen gefahren. Die alarmierten Beamte nahmen den Betrunkenen zu einer Blutentnahme mit auf das Revier. Im Anschluss durfte er wieder gehen. Der Unbekannte, sowie weitere Zeugen, die den Betrunkenen am Steuer beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

