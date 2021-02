Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch, Heddesheim, Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an Wahlplakaten - Zeugen gesucht

Wiesloch, Heddesheim, Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 20.00 Uhr bis Sonntag, 0.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere Unbekannte m Rhein-Neckar-Kreis anlässlich der Landtagswahl öffentlich angebrachte Wahlplakate verschiedener Parteien. In mehreren Fällen wurden die Plakate abgerissen, in einem Fall wurde ein Plakat mit einem unflätigen Wort beschmiert. Die Abteilung Staatsschutz bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst. Tel.: 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.

