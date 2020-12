Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppingen: Auf die Gleise gestoßen - Zeugen und Opfer gesucht

EppingenEppingen (ots)

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Die Polizei sucht nach einem Vorfall am Bahnhof in Eppingen nach einem Kind und Zeugen. Am Dienstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, musste eine Zugführerin bei der Einfahrt in den Bahnhof in Eppingen eine Notbremsung durchführen, weil ein Kind von einer unbekannten Person auf die Gleise geschupst wurde. Der Junge im Alter von circa 10 Jahren fiel ins Gleis 22. Durch die Vollbremsung kam die Stadtbahn vor dem im Gleisbett liegenden Kind zum Stehen. Der Schüler wurde hierbei offenbar nicht verletzt. Kurz darauf kletterte der Junge auf den Bahnsteig zurück und stieg in den Zug in Richtung Sinsheim. Da die Personalien des Kindes nicht bekannt sind und er bisher auch nicht über den genauen Hergang befragt werden konnte, sucht die Polizei nach diesem Jungen und nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.

Polizeipräsidium Heilbronn Telefon: 07131 / 104 - 1018 E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

