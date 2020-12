Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unvorsichtig Autortüre geöffnet - zwei Radfahrer stürzen

MannheimMannheim (ots)

Weil eine 32-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 15.15 Uhr im Speckweg die Türe ihres Autos öffnete, ohne sich hinten umzuschauen, kam es zum Unfall mit zwei Radfahrern. Die Autofahrerin hielt auf dem Gehweg neben einem Radweg an. Eine 51-jährige Radfahrerin konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die Tür und stürzte. Ein nachfolgender 57-jähriger Begleiter bremste mit seinem E-Bike voll ab und wurde über den Lenker nach vorne geschleudert, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Die 51-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

