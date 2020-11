Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in ein Restaurant - Polizei bittet um Hinweise

MannheimMannheim (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Restaurant in den Mannheimer L-Quadraten eingebrochen. Die Täter drangen über den verschlossenen Hauseingang im Hinterhof ein und durchwühlten Büro- und Kellerräume. Sie nahmen Spirituosen, Lebensmittel und ein Portemonnaie mit Bargeld mit. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 0621/174-3310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christine Brehm

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell