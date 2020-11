Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Schwerer Unfall, zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Radfahrer, Pressemeldung 1

Mannheim-FeudenheimMannheim-Feudenheim (ots)

Gegen 13:30 Uhr ereignete sich in der Nähe der Haltestelle Talstraße in Mannheim -Feudenheim ein schwerer Unfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte eine Fahrradfahrerin mit einer Straßenbahn der Linie 7. Die Frau verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer und wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Linie 7 ist derzeit gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Der Verkehrsdienst Mannheim hat, mit Unterstützung eines amtlichen Gutachters, die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

