Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Niederfeld: Garage in Brand geraten - 60 000,- Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 05.30 Uhr, ging bei der Berufsfeuerwehr Mannheim die Meldung ein, dass im Mannheimer Stadtteil Niederfeld, im Bereich des Hans-Sachs-Rings, eine Garage brennen würde. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr wurde festgestellt, dass eine direkt an ein Wohngebäude angrenzende Garage in Brand stand. Der Brand konnte durch die Berufsfeuerwehr Mannheim, die mit einem Löschzug vor Ort war, rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, so dass ein Übergreifen auf das Wohngebäude verhindert wurde. Der entstandene Schaden an der Garage und der dort gelagerten Gegenstände wird auf ca. 60 000,- Euro geschätzt. Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Da die Brandursache derzeit noch unklar ist hat die Kriminaldirektion Heidelberg die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Jan Freytag, PvD

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell