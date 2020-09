Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen: Täter erbeuten durch "Enkeltrick" 25.000.- Euro; Tipps gegen den "Enkeltrick"

Helmstadt-Bargen (ots)

"Weißt du, wer dran ist?"

So oder so ähnlich muss ein Anruf begonnen worden sein, der am Donnerstagnachmittag bei einer Seniorin in Helmstadt-Bargen einging.

Da die Dame vermutete, dass eine nahe Angehörige am Hörer sei, wurde sie vom anderen Ende der Leitung in ein intensives Gespräch verwickelt, in dem es um einen Wohnungskauf ging, bei der die vermeintliche Angehörige mehrere tausend Euro benötige.

Am Donnerstagabend, gegen 19.20 Uhr, holte schließlich eine angebliche Freundin der Angehörigen das Geld, insgesamt 25.000.- Euro, bei der Seniorin ab.

Da sie später misstrauisch wurde, erstattete die Seniorin Anzeige bei der Polizei.

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre; mit ca. 155 cm sehr klein; schwarze, nach hinten gebundene Haare; südosteuropäische Erscheinung; markante Augenbrauen; schwarze Hose; braune Jacke; schwarze Umhängetasche; dunkle Mund- und Nasenbedeckung.

Die Polizei warnt eindringlich vor Geldgeschäften jedweder an der Haustür und gibt folgende Tipps, um nicht Opfer eines "Enkeltrick"-Betruges zu werden:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selber mit Namen melden.

- Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zu nennen.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Erfragen Sie beim Anrufer Dinge, die nur der richtige Verwandte/Bekannte wissen kann.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Angaben des Anrufers zu überprüfen. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen lange bekannten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.

- Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

- Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

- Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Herta Schmidt wird beispielsweise H. Schmidt). So können die Täter Sie gar nicht mehr ausfindig machen.

- Bewahren Sie Ihre Wertsachen, z.B. höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach.

