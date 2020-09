Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 10:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Hölderlinstraße in Leutershausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher anschließend einfach das Weite suchte. Ein 81-jähriger VW-Fahrer beschädigte beim Ausparken einen geparkten Toyota. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall, sodass der Unfallverursacher rasch festgestellt werden konnte. Der Sachschaden beträgt rund 3.500EUR.

