Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unbekannte brechen Parkautomaten in Tiefgarage auf - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots)

Unbekannte Täter öffneten am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr mit unbekanntem Werkzeug gewaltsam den Parkautomaten des Maritim-Hotels in der Tiefgarage unterhalb der Wasserturmanlage und entwendeten die darin befindliche Geldkassette. Die Höhe des in der Kassette befindlichen Bargeldes ist bislang unbekannt. Bereits am 19.08.2020 kam es zu einem gewaltsamen Aufbruch dieses Automaten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben kann, setzt sich bitte mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefonnummer 0621/174-3310, in Verbindung.

