Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin Opfer eines Trickdiebes - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Opfer eines Trickdiebes wurde am Donnerstag um 15.30 Uhr eine ältere Frau in der Schwetzinger Straße. Einem angeblichen Techniker mit einem Klemmbrett in der Hand gelang in die Wohnung eingelassen zu werden. Dort nutzte er einen günstigen Augenblick aus und entwendete aus einem Regal im Schlafzimmer eine Geldkassette mit Bargeld, Sparbuch und persönlichen Unterlagen. Als die Geschädigte ihrer Tochter gegen 16.10 Uhr von dem Besucher berichtete, wurde der Diebstahl bemerkt und die Polizei verständigt. Zur Beschreibung des Mannes ist lediglich bekannt, dass er ca. 30 - 40 Jahre alt war und braune Haare hatte. Er hatte ein Klemmbrett und ein Smartphone bei sich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

