Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrerin bei Überholmanöver in den Grünstreifen abgedrängt - Zeugen gesucht

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Glück im Unglück hatte eine 42-jährige Rollerfahrerin, als sie am Freitag gegen 8.40 Uhr auf der L 546 von einem weißen Auto überholt wurde. Die Frau war von Mühlhausen in Richtung Malsch unterwegs, als sie unmittelbar nach Erreichen der dortigen Kuppe, etwa 400 Meter vor der Einmündung Rettigheim, von einem weißen Kleinwagen trotz Gegenverkehr überholt wurde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog der Kleinwagen in Höhe der Rollerfahrerin nach rechts. Dadurch wurde die 42-Jährige abgedrängt und geriet in den Grünstreifen. Der Fahrerin gelang es, den Roller abzubremsen und das schlingernde Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen. Auch der nachfolgende Verkehr musste durch das Manöver abbremsen. Die Geschädigte konnte das Kennzeichen des Pkw ablesen und der Polizei mitteilen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiposten Mühlhausen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Fahrer bzw. die Fahrerin geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/662850 beim Polizeiposten zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell