Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Pkw missachtet die Vorfahrt eines Radfahrers

Radfahrerin verletzt

Mannheim-Neckarau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Mittwoch gegen 17:45 Uhr in der Walter-Krause-Straße, bei dem eine 24-jährige Rennradfahrerin leicht verletzt worden ist. Ein 40-jähriger Mann wollte mit seinem Alfa von der Walter-Krause-Straße nach rechts in die Neckarauer Straße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt der auf dem Radweg fahrenden Frau. Nach der Kollision mit dem Pkw stürzte die junge Frau und zog sich mehrere Schürfwunden und Prellungen zu. Sie wurde zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell