Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: In Kurve von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 53-jähriger Mann gegen 13:20 Uhr mit seinem Toyota die K4191 von Epfenbach in Richtung Neidenstein. Nach einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, geriet auf die Böschung, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stehen. Verletzt wurde der Mann glücklicherweise nicht. An seinem Pkw entstand dagegen Totalschaden. Durch den Unfall wurde der Fahrbahnbelag leicht beschädigt und ein Leitpfosten herausgerissen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 12.000 Euro geschätzt.

