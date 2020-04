Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis: Am Sonntagnachmittag mit 1,6 Promille am Steuer unterwegs

Heiligkreuzsteinach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit 1,6 Promille war ein 44-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 16.15 Uhr in der Schönauer Straße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle war den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft aufgefallen. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Auf dem Polizeirevier entnahm ein Arzt eine Blutprobe, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

