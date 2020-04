Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zerstochene Autoreifen; Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerstach in der Zeit von Montag, den 06.04.2020, 16:00 Uhr bis Dienstag, den 07.04.2020, 17:30 Uhr in einem Parkhaus in der Waidallee die Autoreifen von zwei dort abgestellten Pkw. Insgesamt wurden dabei sechs Autoreifen zerstört. Der Sachschaden liegt schätzungsweise bei 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201 1003-0 entgegen.

