Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Jugendliche entwenden Motorroller - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Dienstagabend entwendeten zwei Jugendlich im Stadtteil Neckarstadt einen Motorroller. Ein Zeuge beobachtete kurz vor 22 Uhr in der Käfertaler Straße zwei Jugendliche, die gerade einen Motorroller schieben würden. Als sie bemerkten, dass sie beobachtet wurden, ließen sie den Roller fallen und flüchteten in Richtung Kobellstraße. Er verständigte daraufhin die Polizei. Eine weitere Zeugin meldete sich fast zeitgleich bei der Polizei, da sie zwei Jugendliche vor der Justus-von-Liebig-Schule beobachtet hatte, die mit einem Gegenstand auf einen Roller einschlugen.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- Männlich - Ca. 155 cm groß - Südosteuropäisches Aussehen - Schwarze Haare

Täter 2:

- Männlich - Ca. 180 cm groß - Blonde Locken

Im Rahmen der Fahndung konnte die beiden Täter von einer Polizeistreife in der Käfertaler Straße/ Ecke Schafweise festgestellt werden. Beide flüchteten bei Erkennen des Streifenfahrzeugs. Ein 16-Jähriger konnte in der Röntgenstraße schließlich eingeholt und festgenommen werden. In seiner Jacke konnte eine kleinere Menge Marihuana aufgefunden werden. Er wurde zunächst zum Polizeirevier Neckarstadt gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall sowie Drogenbesitzes ermittelt.

