Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Raubüberfall auf Bekleidungsgeschäft - Erstmeldung-

Landau (ots)

Am Freitag, 24.02.2020 gegen 14:45 Uhr, betrat eine maskierte männliche Person ein Bekleidungsgeschäft in der Landauer Gerberstraße. Der bislang unbekannte Täter forderte unter Vorhalt eines Küchenmessers Bargeld. Nachdem eine Verkäuferin das Ladengeschäft verließ und nach Hilfe rief, flüchtete der Täter fußläufig, ohne Beute, in Richtung Stiftskirche. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 165 - 170 cm groß, schlank, schwarz gekleidet, Maskierung (Maske mit Sehschlitzen) und führte einen dunklen Rucksack mit. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter 06341/287-0 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

