Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen Radfahrer und PKW an der Czernybrücke

Heidelberg (ots)

Am Samstagmittag, gegen 11:00 Uhr ereignete sich in Heidelberg an der Einmündung Czernybrücke / Alte Eppelheimer Straße ein Unfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 54-jährige Radfahrer befuhr mit seinem Fahrrad die Czernybrücke von der Eppelheimer Straße kommend, in Fahrtrichtung HD-Innenstadt. Nach der Einmündung zur Alten Eppelheimer Straße wollte er mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Fahrradüberweg (neben einem Fußgängerüberweg) die Straße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden PKW welcher gerade ebenfalls von der Czernybrücke in die Alte Eppelheimer Straße abbiegen wollte. Der Radfahrer kollidierte mit diesem und zog sich hierbei ein Wirbelsäulentrauma zu. Er wurde stationär in einem nahegelegenen Krankenhaus aufgenommen. Der PKW Fahrer bemerkte offenbar den Unfall und entfernte sich unter starker Beschleunigung unerlaubt von der Unfallstelle. Zum Unfallfahrzeug ist bisher nur bekannt, dass es sich um einen silberfarbenen PKW handeln soll.

Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu dem geflüchteten PKW machen können werden gebeten, sich beim Unfallaufnahmedienst Heidelberg unter Tel: 0621-1744110 zu melden.

