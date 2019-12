Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt - Eine leicht verletzte Person nach Einsturz der Deckenaufhängung in einer Bar

Mannheim (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache kam es am 22.12.2019, gegen 03.00 Uhr, in einer Bar in der Mannheimer Jungbuschstraße zum Einsturz der Deckenaufhängung. Diese bestand aus mehreren Lampen, welche an vier Drahtseilen in einem Ausmaß von ca. 2,5 m x 2,5 m an der Decke befestigt waren. Hierbei erlitt ein 23-jähriger Gast eine Risswunde am Unterschenkel, weshalb er mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ob der Einsturz dieser Deckenaufhängung aufgrund eines baulichen Mangels oder durch Gewalteinwirkung (Ziehen an den Lampen) verursacht wurde, bedarf der weiteren Ermittlungen. Nach einer Inaugenscheinnahme der Bar durch die Feuerwehr wurden weitere bauliche Mängel ausgeschlossen. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt das Sachgebiet Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

