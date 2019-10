Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd: Verkehrsunfall kurz nach der Friedensbrücke in Fahrtrichtung Neckarsteinach Polizei Neckargemünd bittet um Hinweise

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr kam es auf der B 37, kurz nach der Friedensbrücke in Fahrtrichtung Neckarsteinach zu einem Unfall, der zwei Verletzte und Schaden von 8.000 Euro forderte. Bei Grünlicht zeigender Ampel bog eine 18-jährige Kia-Fahrerin in Richtung Neckarsteinach ab, als urplötzlich eine ca. 50 - 60 Jahre alte Frau - sie führte ein Fahrrad mit - die Straße kreuzte. Die Kia-Fahrerin bremste sofort, was der nachfolgende Skoda-Fahrer aber zu spät bemerkte und auffuhr. Der Kia schleuderte im weiteren Verlauf gegen einen im Gegenverkehr wartenden Ford Focus, so dass an allen drei Autos Schaden entstand. Die 18-Jährige wie auch der Skoda-Fahrer zogen sich bei dem Aufprall Verletzungen zu, die vor Ort behandelt werden mussten. Im Anschluss wurde der 28-Jährige in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert; die Kia-Fahrerin wollte selbst ihren Hausarzt aufsuchen.

Die Radfahrerin nahm von dem Verkehrsunfall keine Notiz und entfernte sich unerlaubt.

Sie wird wie folgt beschrieben: Ca. 50 - 60 Jahre alt, weiße Haare, schmale Statur; trug ein graues Oberteil.

Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer, die auf den Unfall aufmerksam wurden und ggfs. Hinweise zu der beschriebenen Frau geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0, in Verbindung zu setzen.

Der Kia der 18-Jährigen war zudem nicht mehr fahrbereit. Angehörige kümmerten sich selbst um einen Abschleppdienst.

