Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Vermessungsgerät beschädigt - Verursacher entfernt sich

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein am Straßenrand im Kleinfeldweg/Philipp-Reis-Straße platziertes Vermessungsgerät beschädigte am Montagvormittag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer. Arbeiter stellten das Gerät kurz nach 10 Uhr auf und sicherten dieses mit Pylonen ab. Sie begaben sich zunächst auf das Dach des gegenüberliegenden Rohbaus und stellten bei Rückkehr massive Beschädigungen an dem Vermessungsgerät fest. Vermutlich hatte ein Lkw-Fahrer dieses beim Rangieren touchiert. Nach Angaben eines Bediensteten dürfte sich der Schaden auf über 20.000 Euro belaufen. Zeugen, die evtl. Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, aufzunehmen.

