Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heißluftballon musste Fahrt abbrechen und landen

Neckargmünd (ots)

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr konnten Beamte des Polizeirevier Neckargmünd einen tieffliegenden Heißluftballon feststellen, der augenscheinlich nach einem Landeplatz suchte. Die Beamten begaben sich auf den Weg in die Schillerstraße zum anvisierten Landeplatz und beobachteten, wie der Pilot einen Gurt zur Verankerung des Ballons zu Boden warf. Mehrere Bewohner der Schillerstraße halfen bei der Landung. Die vier im Korb befindlichen Passagiere blieben unverletzt. Grund für die vorzeitig kontrollierte Landung war wohl zu wenig Gas. Der Heißluftballon wurde an Ort und Stelle verpackt und die Fahrt war beendet.

