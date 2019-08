Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeugbrand im Bereich der Johann-Schütte-Straße

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend gegen 23.05 Uhr wurde durch mehrere Anwohner über Notruf gemeldet, dass im Bereich der Johann-Schütte-Straße ein Fahrzeug brennen würde. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnten sie einen BMW X6 feststellen, welcher im Heckbereich brannte. Das Feuer entwickelte sich schnell zu einem Vollbrand des BMW und griff schließlich noch auf einen daneben stehenden Opel über. Weitere auf dem Parkplatz in der Nähe stehende Fahrzeuge konnten rechtzeitig weg gefahren werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 45.000 EUR. Verletzt wurde niemand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen. Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Sandhofen aufgenommen.

