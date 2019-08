Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Versuchter Wohnungseinbruch - Täterin in Begleitung zweier Kinder Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht ?

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag verschaffte sich eine bislang unbekannte Frau, die in Begleitung zweier Kinder war, Zugang zu einem Anwesen in der Bruchsaler Straße im Mannheimer Stadtteil Rheinau und hebelte eine Wohnungstüre auf. Dabei wurde sie von dem 87-jährigen Bewohner auf frischer Tat ertappt. Sofort ließ sie von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchtete in Richtung Rheinauer Ring. Der Geschädigte erstattete erst am Montag Anzeige bei der Polizei.

Aus seiner Wohnung wurde nichts entwendet; Angaben zur Schadenshöhe sind derzeit noch nicht möglich.

Zeugen oder gar Bewohner des Anwesens, die auf den Vorfall bzw. die Frau samt deren Kinder aufmerksam geworden sind, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, aufzunehmen.

