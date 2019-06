Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis: Auto gestohlen? Unfall verursacht und zu Fuß geflüchtet, Zeugen gesucht!

Hemsbach/Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 06 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einer grauen Daimler Benz, E-Klasse die Landstraße in Hemsbach, kam in Höhe der Hausnummer 37 aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Ford.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei der Fahrzeugführer nach dem Unfall aus dem Daimler Benz ausgestiegen und habe zu Fuß die Unfallörtlichkeit unerlaubt in Richtung Beethovenstraße verlassen.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

Es ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass der Daimler Benz zuvor in Ladenburg, Wichernstraße entwendet wurde, weshalb die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat.

Zeugen des Unfalls, oder Personen die Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher und vermeintlichen Autodieb geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen.

