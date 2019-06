Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann wird auf Bahnhofsvorplatz bestohlen - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Ein 54-Jähriger wurde am Dienstagabend, gegen 18:30 Uhr, auf dem Willy-Brandt-Platz von einem unbekannten Mann bestohlen. Der Täter sprach den Geschädigten an, umarmte ihn plötzlich und fragte diesen nach dem Weg. Der 54-Jährige erklärte dem Unbekannten, dass er nicht von hier komme und daher nicht weiter helfen könne. Dieser klopfte ihm daraufhin auf die Schulter, entschuldigte sich und lief in Begleitung einer unbekannten Frau davon. Als der Geschädigte seinen Weg fortsetzen wollte, bemerkte er, dass der Täter unbemerkt dessen goldene Halskette gestohlen haben muss und lief dem Paar hinterher. Als er sie einholte und zur Rede stellen wollte, sagte der Unbekannte ihm, dass er seine Kette nicht habe und stieg mit seiner Begleitung in eine Straßenbahn ein.

Der Geschädigte beschrieb die beiden wie folgt:

Der Mann war ca. 20-21 Jahre alt, etwa 180 cm groß, hatte eine schlanke Statur und schwarze Haare. Er trug eine Brille und war bekleidet mit einer Jeans und einem hellen T-Shirt. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Dessen weibliche Begleiterin war ca. 19 Jahre alt, etwa 165 cm groß, hatte eine stämmige Statur und brünette, schulterlange Haare.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

