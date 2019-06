Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Rauchentwicklung in Lagerhalle - Fenster und Türen geschlossen halten - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim-Wohlgelegen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung, ausgehend von einer Lagerhalle in der Friedrich-Engelhorn-Straße, verständigt. Eintreffende Polizeibeamte konnten Brandgeruch und weißen Rauch feststellen, der an mehreren Stellen des Gebäudes austrat. Der Bereich um die Lagerhalle wurde umgehend großräumig abgesperrt. Die Löscharbeiten der Berufsfeuerwehr Mannheim dauern an. Derzeit wird geprüft, was in der Halle gelagert ist. Anwohner werden vorsorglich aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

