POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer stürzt zu Boden und zieht sich Verletzungen zu

Schwetzingen (ots)

In der Verschaffeltstraße stürzte am frühen Montag, gegen 0:45 Uhr, ein 28-jähriger Radfahrer zu Boden und zog sich dabei u.a. Verletzungen im Gesicht zu. Aus welcher Ursache der Mann stürzte ist bislang nicht bekannt, Hinweise auf Alkoholeinfluss ergaben sich nicht. Der verletzte Radfahrer wollte nach dem Unfall seinen Weg fortsetzen, wurde dabei aber von einem Zeugen beobachtet, welcher einen Rettungswagen verständigte. Die Rettungssanitäter versorgten den Mann. Bislang ist nicht auszuschließen, dass er sich noch weitere Verletzungen zuzog. Durch den Sturz wurde am Fahrbahnrand ein ordnungsgemäß geparkter Mercedes beschädigt, die Höhe des Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

