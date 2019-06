Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Versuchter Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Nacht zum Montag, kurz vor 1 Uhr, versuchte ein bislang Unbekannter in eine Tankstelle in der Feudenheimer Straße einzubrechen. Der Täter hatte durch Eintreten der Eingangstür versucht in den Verkaufsraum der Tankstelle zu gelangen, ließ dann jedoch plötzlich von seinem Vorhaben ab und flüchtete. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

