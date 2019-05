Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - 23-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Westerholt - 23-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Eine 23 Jahre alte Frau aus Holtgast ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf der Straße "Im Gewerbegebiet" in Westerholt verletzt worden. Die 23-Jährige fuhr mit einem Hyundai gegen 14 Uhr auf der Auricher Straße und wollte nach links in die Straße "Im Gewerbegebiet" abbiegen. Beim Abbiegen geriet sie nach bisherigem Erkenntnisstand in den Gegenverkehr und stieß mit einem 23 Jahre alten Audi-Fahrer aus Westerholt zusammen, der von der Straße "Im Gewerbegebiet" nach links in die Auricher Straße abbiegen wollte. Die 23 Jahre alte Hyundai-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im mittleren vierstelligen Bereich.

