POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Von der Fahrbahn abgekommen, Leitplanke gestreift und gegen Verkehrszeichen geprallt

Mannheim (ots)

Am Sonntagvormittag, gegen 10:50 Uhr, verursachte ein 42-jähriger VW-Fahrer in der Friedrich-Ebert-Straße einen Verkehrsunfall und entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und der Polizei gemeldet. Der VW-Fahrer war in Richtung Mannheim-Innenstadt unterwegs und kam in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Exerzierplatz" von der Fahrbahn ab, schrammte mehrere Meter an der Leitplanke entlang und prallte dann gegen ein Verkehrszeichen. Der 42-Jährige hatte sich im Anschluss zunächst aus dem Staub gemacht, er konnte jedoch kurz darauf von den Beamten ausfindig gemacht werden. Da es Anzeichen gab, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiterhin war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 42-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Am VW sowie am beschädigten Verkehrszeichen entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

