Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Beim Linksabbiegen nicht aufgepasst und Unfall gebaut

Heidelberg-Bergheim (ots)

Eine leicht verletzt Person und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag im Stadtteil Bergheim. Eine 36-jährige Frau war gegen 14 Uhr mit ihrem VW auf dem rechten Fahrstreifen der Mittermaierstraße in Richtung Neuenheim unterwegs. Zwischen der Alten Eppelheimer Straße und der Bergheimer Straße wollte die Frau mit ihrem Auto nach links auf einen Parkplatz abbiegen, übersah dabei einen aus dem linken Fahrstreifen fahrenden 55-jährigen Mann mit seinem Ford und stieß mit ihm zusammen. Der VW wurde durch den Zusammenprall herumgeschleudert, drehte sich um 180 Grad und blieb schließlich auf der Gegenfahrbahn stehen. Die 36 erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ambulanter Behandlung wurde sie jedoch wieder entlassen.

Der VW musste abgeschleppt werden, der Ford konnte nach Überbrückung wieder gestartet werden und der 55-jährige Fahrer konnte seine Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt.

